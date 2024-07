Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Nach einem Unfall geflüchtet

Am Dienstag wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Dornstadt verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 06.50 Uhr befuhr der Motorradfahrer die Lerchenbergstraße in Richtung Dornstadt. An der Einfahrt zur Autobahnmeisterei Dornstadt kam ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer rechts aus der Einfahrt. Der Motorradfahrer wich dem Autofahrer aus. Er kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dann stieß er gegen den Randstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Das Motorrad war nicht mehr fahrbar. Ein Abschleppunternehmen barg es. Der Autofahrer fuhr nach dem Sturz nach links in Richtung Rommelskaserne weiter. Beim bislang unbekannten Auto soll es sich um einen silbernen oder grauen Mercedes oder Skoda handeln. Laut Zeugen habe es eine Ulmer Zulassung. Das Kennzeichen soll ein A enthalten und eine Zahlenkombination aus drei Zahlen. Die Ermittler aus Dornstadt suchen nun nach dem Verursacher des Unfalls. Der Polizeiposten Dornstadt nimmt Hinweise zum Unfall unter der 07348 96790 entgegen.

++++ 1399838 (TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731/188-1111

