POL-UL: (UL) Ulm NACHTRAG - Verletzte Radlerin einfach liegen lassen

Neue Erkenntnisse zur Unfallflucht mit schwer verletzter Radfahrerin vom 02.07.2024 in Ulm.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5815176) kam es zu einem schweren Unfallgeschehen am Dienstag, 02.07.2024 in der Neue Straße in Ulm.

Die durch die Verkehrspolizei Laupheim am Unfallort gesicherten Spuren ergaben sich nun neue Erkenntnisse. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich wohl um eine Mercedes A-Klasse mit blauer Metallic-Lackierung handeln. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07392/9630-320 entgegen.

