Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verletzte Radlerin einfach liegen lassen

Zeugen sucht die Polizei, nach dem am Dienstagabend ein Fahrzeug nach einem Unfall in Ulm die Flucht ergriffen hat.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 22.15 Uhr in der Neue Straße gegenüber des Polizeipräsidium Ulm. Eine 33-jährige Radfahrerin war stadtauswärts in Richtung Zinglerstraße unterwegs. Sie musste an der roten Ampel anhalten. Dort fuhr ihr ein dunkler Pkw von hinten auf, so ein Zeuge später gegenüber der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Radlerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam hinter der Verkehrsinsel samt Fahrrad auf der Straße zum Liegen. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm hatte sie wohl nicht getragen. Offenbar hatte der Fahrer nach dem Zusammenstoß noch kurz angehalten. Aber ohne sich um die Verletzte zu kümmern, raste das unbekannte Fahrzeug stadtauswärts davon. Gegenüber der Polizei beschrieb der Zeuge das flüchtige Auto als einen dunklen Pkw, vermutlich Kleinwagen. Der müsste laut den Unfallermittlern im Frontbereich beschädigt sein. Zum Fahrenden liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort und brachten die Radlerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt jetzt und sucht den mutmaßlichen Unfallverursacher. Auch werten die Ermittler Videoaufzeichnungen im Bereich der Unfallstelle aus und hoffen so auf weitere Hinweise. Die Polizei bittet auch um Hinweise von Zeugen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren zahlreiche Fußballfans in der Neue Straße zu Fuß unterwegs. Wer den Unfall beobachtet hat, das beschädigte Fahrzeug kennt oder weitere Hinweise dazu geben kann wird gebeten, sich beim Verkehrsdienst Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/9630-320 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

++++1291210

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell