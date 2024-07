Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Personen klettern auf Münster

Am frühen Dienstagmorgen brachten mehrere Personen am Ulmer Münster ein Banner an.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge die Personen auf dem Ulmer Münster. Die Polizei umstellte das Gebäude und nahm drei Frauen am Münsterplatz in Gewahrsam, die mutmaßlich an der Aktion beteiligt waren. Den ersten Erkenntnissen zufolge gelang es einem 21 und 23-jährigen Mann sowie einer 19-jährigen Frau unter hohem Risiko auf den Hauptturm des Münsters zu klettern und dort ein Banner anzubringen. Spezialkräfte der Polizei und die Höhenrettung der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei Ulm hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Beweismittel bei den Verdächtigen. Die in Gewahrsam genommenen Frauen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren wurden nach Abschluss der Maßnahmen am Münsterplatz wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen am späten Nachmittag ebenfalls auf freien Fuß gesetzt.

++++1278546 (SV)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell