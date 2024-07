Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Scheibe an Wohncontainer eingeschlagen

Am Dienstagfrüh beschädigte ein 42-Jähriger seinen Wohncontainer in Süßen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 2.45 Uhr Anwohner durch den Krach aus dem Schlaf gerissen. Denn an einem Wohncontainer in der Jahnstraße hatte sich ein zunächst Unbekannter zu schaffen gemacht. Wie sich später herausstellte, war es ein 42-Jähriger. Der hatte mit einem Holzgestell den Rollladen und die Scheibe an dem Wohncontainer eingeschlagen. Der Mann flüchtete zunächst, kehrte aber wenig später wieder an den Tatort zurück. Die Polizei stellte die Personalien des 42-Jährigen fest. Dabei kam ans Licht, dass der aus Kasachstan stammende Mann den Container selbst bewohnt. Er gab zu, den Schaden zu verursacht haben. Warum, ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Für die muss die Stadt Süßen vorerst aufkommen. Dem Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

