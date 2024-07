Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stürzt

In die Straßenbahnschienen geriet am Montag ein 45-Jähriger in Ulm.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr kurz vor 8 Uhr in der Römerstraße in Richtung Wagnerstraße. Während der Fahrt geriet der Radler mit seinem Vorderreifen in eine Straßenbahnschiene und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

