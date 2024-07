Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und ein verletzter Motorradfahrer sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Westerheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in der Gartenstraße. Von rechts kam in der Straße "Aufsee" ein 59-jähriger Motorradfahrer. Dessen Vorfahrt missachtete die Autofahrerin. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

+++++++ 1281558 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell