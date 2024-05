Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerst verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Freitagnachmittag (10.05.2024 gegen 17:05 Uhr) ereignete sich auf der Panoramastraße (L218) zwischen Vossenack und Schmidt erneut ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Übach-Palenberg schwer verletzt wurde. Er befuhr in einer Gruppe aus mehreren Motorradfahrern die L218 aus Richtung Vossenack kommend in Richtung Schmidt. Nach Durchfahren einer Kurve setzte er offensichtlich zum Überholen eines anderen Motorrades an. Vermutlich übersah er hierbei den entgegenkommenden PKW einer 46-jährigen Dürenerin, welche die Panoramastraße entgegengesetzt befuhr. Das Motorrad kollidierte frontal mit dem PKW. Durch den Zusammenstoß zog sich der 18-jährige schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die 46-jährige Dürenerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Panoramastraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Nach Bergung und Sicherstellung beider Fahrzeuge wurde die Sperrung gegen 22:45 Uhr aufgehoben.(pw)

