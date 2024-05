POL-DN: Brand in Mehrfamilienhaus

Aldenhoven (ots) - Am frühen Freitagmittag (10.05.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Pestalozziring in Aldenhoven. Insgesamt erlitten 9 Personen leicht verletzt. Gegen 10:36 Uhr meldete der Bezirksdienst Aldenhoven einen Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses des Pestalozzirings. Die eingesetzte Feuerwehr musste mehrere Personen aus dem Gebäude retten. Hierzu wurden unter anderem Sprungtücher und eine Drehleiter genutzt. Die ...

