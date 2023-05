Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stoppt flüchtige Autofahrerin - Geschädigte gesucht!

Eberbach (ots)

Filmreife Szenen ereigneten sich am Dienstagmittag bei einer Verfolgungsfahrt von Eberbach bis kurz vor Neckarhausen. Eine Polizeibeamtin, welche privat mit dem Auto auf der B37 in Richtung Eberbach unterwegs war, bemerkte eine 30-jährige VW-Fahrerin, welche Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Am Ortseingang von Eberbach konnte eine alarmierte Polizeistreife die Autofahrerin schließlich ausfindig machen, wonach diese einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Den Anhaltezeichen der Beamten leistete sie allerdings keine Folge und versuchte zu flüchten. An der Kreuzung Uferstraße/Hirschhorner Landstraße überfuhr sie eine rote Ampel, gefährdete aber glücklicherweise niemanden. Immer wieder geriet die Frau, welche mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hirschhorn unterwegs war, in den Grünstreifen sowie auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende Verkehrsteilnehmer. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, die Flüchtige zwischen Hirschhorn und Neckarhausen zu stoppen und widerstandslos festzunehmen. Die 30-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb sie nach der Entnahme einer Blutprobe einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt wurde. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Da derzeit noch unklar ist, ab wo die Frau die waghalsige Fahrt angetreten hatte, sucht das Polizeirevier Eberbach weitere Personen, welche durch die Autofahrerin gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

