Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - "Rudelgucken" ohne größere Zwischenfälle

Kreis Borken (ots)

Fröhlich und friedlich haben zahlreiche Fußballfans am Samstagabend im Kreis Borken den Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Viertelfinale gefeiert. Den 2:0-Sieg der Nagelsmann-Auswahl gegen das dänische Team erlebten im Westmünsterland circa 8.800 Zuschauer an öffentlich aufgestellten Großbildschirmen mit: Sie hatten sich zu den insgesamt 17 größeren Public-Viewing-Veranstaltungen eingefunden, die am Samstag in verschiedenen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet stattfanden. Dabei trotzten die Zuschauer dem zwischenzeitlich durchziehenden Gewitterregen. Die Polizei verzeichnete keine größeren Zwischenfälle. (to)

