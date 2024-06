Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Werkzeug

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: zwischen 25.06.2024, 19.00 Uhr, und 26.06.2024 10.00 Uhr;

Diverse akkubetriebene Werkzeuge entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau. Die Täter verschafften sich über ein, auf Kipp stehendes, Terrassenfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Vereinsstraße, um an ihre Beute zu gelangen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter: Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell