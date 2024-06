Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Kollision verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Südlohner Weg;

Unfallzeit: 27.06.2024, 10.35 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu war es gegen 10.35 Uhr gekommen: Ein Südlohner hatte mit einem Traktor aus Richtung Eschstraße kommend außerorts einen Wirtschaftsweg befahren. Als der 27-Jährige den Südlohner Weg queren wollte, stieß er mit dem von rechts kommenden Auto der Südlohnerin zusammen. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 42-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (to)

