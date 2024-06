Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall in Kreisverkehr

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege / Vereinsstraße;

Unfallzeit: 27.06.02024, 19.05 Uhr;

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagabend eine Verkehrsteilnehmerin in Gronau erlitten. Die 32-Jährige befuhr gegen 19.05 Uhr die Vereinsstraße aus Richtung Alter Postweg kommend mit einem Elektroroller. Die Frau fuhr in den Kreisverkehr Kaiser-stiege/Vereinsstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-jährigen Gronauers, der zum Sturz der Elektrorollerfahrerin führte. Der Autofahrer war von der Kaiserstiege aus Richtung Heerweg kommend in den Kreisverkehr eingefah-ren. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Kran-kenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell