Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin zieht sich bei Sturz Fraktur an einem Arm zu

Konstanz (ots)

Eine 23-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Sturz am späten Donnerstagnachmittag auf der Fahrradstraße im Bereich der Spanierstraße eine Fraktur am linken Arm zugezogen. Die Frau fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Fahrradstraße vom Herosé-Park in Richtung Spanierstraße. Kurz vor der Spanierstraße wollte die 23-Jährige nach links abbiegen, kollidierte dabei mit einer anderen Radfahrerin links neben sich und stürzte. Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Behandlung in das Klinikum Konstanz.

