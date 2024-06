Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrerin eines E-Scooters verletzt sich bei Sturz

Tuttlingen (ots)

Bei einem selbst verschuldeten Sturz am Donnerstagvormittag auf dem Gehweg der Kreuzstraße hat sich eine 42-jährige Fahrerin eines E-Scooters leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 09.20 Uhr mit einem Scooter der Marke Ninebot im Bereich der Kreuzstraße 20 auf dem Gehweg unterwegs und stürzte hierbei aus nicht bekannten Gründen. Mit Verletzungen im Gesicht musste die 42-Jährige von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Am Scooter entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell