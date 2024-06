Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Feuerwehreinsatz nach Brand eines Bauabfall-Containers

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr Singen ist es am frühen Freitagmorgen, kurz nach 01.30 Uhr, infolge des Brandes eines Bauabfall-Containers bei einem Rohstoffhandel in der Straße "Zum Umschlagbahnhof" gekommen. Die mit 12 Fahrzeugen und 50 Mann eintreffende Feuerwehr übernahm sofort die Löscharbeiten an dem mittlerweile in Vollbrand geratenen Container und konnte das Feuer auch schnell bekämpfen. Zudem verhinderte die Singener Wehr das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude. Die Ursache des Brandes konnte nicht ermittelt werden. An dem durch Feuer und Hitzeeinwirkung komplett zerstörten Container entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

