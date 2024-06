Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Konstanz (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am späten Donnerstagabend an der Kreuzung der Tägermoosstraße mit der Schützenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Audi A3 auf der Tägermoosstraße auf die Kreuzung mit der Schützenstraße zu und wollte nach links auf die Schützenstraße abbiegen. Hierbei achtete der Autofahrer nicht auf den bevorrechtigten Radfahrer, der sich auf der Schützenstraße der Kreuzung näherte. Bei einer folgenden Kollision mit dem Audi zog sich der Biker leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht werden.

