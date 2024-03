Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Diebstahl von Kupfer durch Streife vereitelt

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (10.03.) gegen 03:40 Uhr stehlen noch Unbekannte diverse Kupferplatten von einem Kirchendach in Eberstadt. Mindestens zwei unbekannte Täter montieren die Metallplatten von der Verkleidung des Gebäudes ab und lagern diese in einem Auto. Die anfahrende Streife konnte ein unverschlossenes Auto im Tatort feststellen und dort einige Kupferplatten feststellen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Unbekannten müssen sich nun einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls stellen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell