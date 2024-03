Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit Messer gedroht und bestohlen

Kripo ermittelt nach Überfall

Rüsselsheim (ots)

Auf eine Geldbörse und ein Smartphone hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Überfall am Freitagabend (8.3.) abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge passten fünf bis acht maskierte Kriminelle einen 28-Jährigen und seine 26 Jahre alte Begleiterin gegen 21.30 Uhr im Bereich des Böllenseeplatzes ab. Unter Vorhalt eines Messers ließen sich die Unbekannten das Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie 20 bis 30 Euro Bargeld und das Smartphone aushändigen. Anschließend schlugen und traten sie die junge Frau und den Mann. Mit ihrer Beute suchten sie in Richtung Alzeyer Straße das Weite. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen das Smartphone wieder auffinden. Die Suche nach den flüchtigen Tätern dauert noch an. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

