Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Wochenende mehrfach im Einsatz

Herdecke (ots)

Am Freitagmittag wurden die Einsatzkräfte in die Gartenstraße alarmiert. Eine hilflose Person wurde in einer Wohnung vermutet. Die Wohnungstür wurde kurzerhand durch die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs gewaltfrei geöffnet.

Weiter ging es am Samstagnachmittag. Eingeschlossen im Fahrstuhl - Die Feuerwehr musste gegen 15.17 Uhr in den Gerhard-Kienle-Weg zur technischen Hilfeleistung ausrücken. Am Ende konnte vier betroffene Person wohlauf aus Aufzug befreit werden. Der stillgelegte Aufzug wurde an den Haustechniker übergeben. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug war hier ca. eine halbe Stunde im Einsatz.

Kurz darauf ertönten die digitalen Meldeempfänger der Ehrenamtlichen erneut. Eine Katze klemmte in einem Fenster eines mehrgeschossigen Wohnhauses in der Straße Am Herrentisch hilflos in einem Fenster des 3. Obergeschosses fest. Die Einsatzkräfte konnten die Katze mit Hilfe einer Drehleiter aus ihrer unglücklichen Lage befreien.

Beim dritten Einsatz am Samstag wurden die Feuerwehr Herdecke durch die Polizei erneut in die Straße Am Herrentisch zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Eine defekte Ölwanne eines PKW versursachte eine ca. 50 m lange Ölspur. Diese wurde durch die Einsatzkräfte mit entsprechendem Bindemittel abgestreut. Im Anschluss konnte die Straße durch die Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ehrenamtlichen waren hier eine Stunde im Einsatz.

Der fünfte Einsatz des Wochenendes rief die Feuerwehr Herdecke erneut zur technischen Hilfeleistung in den Gerhard-Kienle-Weg. Hier musste die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einer Personenrettung ausrücken. Eine 34-jährige konnte erfolgreich mittels einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell