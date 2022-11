POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Unbekannter fährt gegen Mauer und flüchtet

Singen (ots) - Am Freitagmorgen ist es auf dem Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße zu einem Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gekommen. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Skoda auf der Industriestraße in Richtung Worblinger Straße. Im Kreisverkehr stieß der Skoda mit einem von der Bohlinger Straße kommenden und den ...

mehr