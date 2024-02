Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Drogenvortest schlägt bei Autofahrer an

Auf Cannabis hat ein Drogenvortest bei einem Autofahrer angeschlagen, der am Sonntagabend in der Fürst-Wilhelm-Straße von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert wurde. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizisten bei dem 22-Jährigen Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel fest. Nachdem der Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der junge Mann seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Probe bestätigen, kommt auf den Autofahrer ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Herbertingen

Mit gefälschtem Führerschein hinterm Steuer - Mann leistet Widerstand bei Kontrolle

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 25-Jähriger unterwegs, den nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend mehrere Strafanzeigen erwarten. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den Mann in der Hauptstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei Auffälligkeiten an dessen ausländischen Führerschein bemerkt. Als der Mann die Polizisten für die weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier begleiten sollte, leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte und bedrohte sowie beleidigte diese. Eine Überprüfung mit polizeilichen Systemen bestätigte derweil, dass der Führerschein gefälscht ist.

Pfullendorf

Pkw überschlägt sich - Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Mehrfach überschlagen hat sich der Wagen eines 20-Jährigen, der am Samstagmorgen auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein Rettungsdienst untersuchte den offensichtlich unverletzten Autofahrer vorsorglich, an seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Weil die Polizisten bei dem 20-Jährigen eine geringe Alkoholisierung sowie Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel feststellten, musste er in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

