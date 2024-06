Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pedelecs aus Garage geklaut: Wer hat die Diebe gesehen?; 34-Jährige leicht verletzt: Auto nach Kollision auf die Seite gekippt und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Pedelecs aus Garage geklaut: Wer hat die Diebe gesehen? - Langenselbold

(lei) Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Mittwoch zwei Pedelecs aus einer Garage in der Gartenstraße (40er-Hausnummern) geklaut. In der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 5.45 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu der Garage und nahmen die beiden Bikes, ein graues Cube und ein türkisfarbenes Hercules, mit. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Kriminellen machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Kurze Abwesenheit der Hausbewohnerin ausgenutzt: Dieb klaut Bargeld - Bruchköbel

(lei) Sie war nur kurz den Müll rausbringen und ließ die Haustür einen Spalt offen: Diese Situation nutzte ein etwa 1,70 Meter großer Dieb am Dienstagabend offenbar schamlos aus, indem er sich gegen 19.50 Uhr in das Haus einer Seniorin im Inneren Ring schlich. Als die Bewohnerin wieder ins Haus zurückkehrte, sah sie einen unbekannten Mann in ihrem Büro, der in dem Moment auf dem Boden kniend ihre Handtasche durchwühlte. Als sie ihn ansprach, rannte der etwa 1,70 Meter große Dieb, der dunkle Haare und einen Bart hatte sowie schwarz gekleidet war, durch die Haustür davon, so schnell wie er gekommen war. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel fehlte und verständigte die Polizei, die den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung jedoch nicht mehr aufgreifen konnte. Die Beamten bitte nun um weitere Täterhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Unfallflucht: Radfahrer leicht verletzt - Maintal/Dörnigheim

(jm) Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am letzten Donnerstag (6. Juni 2024) in der Kennedystraße/Dietesheimer Straße ereignet hat. In der Zeit zwischen 11.30 und 12 Uhr war ein älterer Mann mit seinem Fahrrad auf der Kennedystraße in Richtung Hanau unterwegs. Kurz vor einer Einmündung überholte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Radler und bog anschließend in die Dietesheimer Straße ein. Hierbei streifte der Unbekannte, nach ersten Erkenntnissen, das Vorderrad des Seniors, sodass dieser zu Fall kam. Dabei verletzte sich der Rentner am Bein. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Passanten kamen hinzu und halfen dem Mann. Zum Fahrzeug und zum Verursacher liegen keine Beschreibungen vor. Die Ermittler bitten nun die hinzugekommenen Passanten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. 34-Jährige leicht verletzt: Auto nach Kollision auf die Seite gekippt- Schlüchtern

(lei) Aus noch unklarer Ursache kam eine 34 Jahre alte Mazda-Fahrerin am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, in Höhe der Fuldaer Straße 16 von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen geparkten Fiat. Dieser wiederum wurde auf einen davorstehenden Opel geschoben, sodass an allen drei Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von über 11.000 Euro entstand. Infolge der Kollision kippte der Mazda der Schlüchternerin und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Sie kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach 12.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

