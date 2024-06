Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Frauen wurden sexuell belästigt; Tatverdächtige flüchtet: Zeugin und Freiwilliger Polizeidienst schreiten ein; Akkus von mehreren E-Bikes geklaut und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer sah die Auseinandersetzung? - Offenbach

(fg) Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Bachstraße, bei der ein 21-Jähriger unter anderem eine Kopfplatzwunde davontrug, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Demnach haben mehrere unbekannte Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren gegen 21.20 Uhr auf den 21-Jährigen eingeschlagen. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam ist bisher unklar. Einer der Angreifer soll einen Teleskopschlagstock eingesetzt haben. Die Personengruppe sei nach Angaben des Offenbachers größtenteils schwarz gekleidet gewesen. Einer trug grau-weiße Arbeitskleidung, einer eine schwarze Steppjacke und ein weiterer einen weißen Pullover mit Kapuze. Detailliertere Personenbeschreibungen waren nicht möglich. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Zwei Frauen wurden sexuell belästigt - Offenbach

(jm) Eine 20 Jahre alte Frau wurde am Samstagabend im Martin-Luther-Park in Offenbach von einem etwa gleichaltrigen Mann belästigt und unsittlich angefasst. Gegen 19.20 Uhr saß die junge Frau gemeinsam mit einem Begleiter und der bis dato unbekannten Person auf einer Parkbank. Als der Unbekannte anfing, die Dame im Gesicht zu berühren, stand sie auf. Der etwa 1,75 Meter große Täter erhob sich ebenfalls, stellte sich neben die Heranwachsende und fasste sie unsittlich an. Anschließend lief der Sittenstrolch, der in Begleitung von zwei weiteren Personen war, davon. Die Geschädigte folgte dem Trio bis zur Marienstraße/Waldstraße, verlor diese dann jedoch aus den Augen. Der Täter hatte eine schlanke Statur und schwarze nach hinten gegelte Haare. Er war mit einer grauen kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Umhängetasche (Bauchtasche). Zu einem weiteren Vorfall kam es gegen 19.35 Uhr im Bereich Marktplatz. Hier stand eine 17-Jährige am Bahnsteig und wartete auf die S-Bahn. Unvermittelt trat von hinten ein 30 bis 40 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann an sie heran und fasste sie unsittlich an. Als sie sich umdrehte, lächelte er sie an und verschwand. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein schwarzgraues Kurzarmhemd sowie eine kurze Hose. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Kripo geht anhand der Personenbeschreibungen von unterschiedlichen Tätern aus. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

3. Tatverdächtige flüchtet: Zeugin und Freiwilliger Polizeidienst schreiten ein - Offenbach

(jm) Eine nacheilende Zeugin sowie das Einschreiten des Freiwilligen Polizeidienstes haben am Dienstag eine 21-jährige mutmaßliche Ladendiebin an der Flucht gehindert. Zuvor lenkten gegen 15.10 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen offenbar eine Mitarbeiterin in einem Bekleidungsgeschäft an der Anschrift Große Marktstraße geschickt ab. Währenddessen soll die mutmaßliche Täterin Ware im Wert von rund 180 Euro eingesteckt und anschließend das Ladengeschäft verlassen haben. Die Mitarbeiterin bemerkte dies und lief hinter der Frau her. Der Freiwillige Polizeidienst, der zu diesem Zeitpunkt in dem Bereich unterwegs war, sowie die Mitarbeiterin konnten die Tatverdächtige an der weiteren Flucht hindern. Sie brachten sie zurück ins Geschäft und übergaben die Dame an eine hinzugerufene Polizeistreife. Ihre Komplizinnen hatten sich zwischenzeitlich aus dem Staub gemacht. Zu ihnen liegt keine Beschreibung vor. Die Verdächtige, die in Frankfurt wohnhaft ist, musste zunächst mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls zu. Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. E-Bike gestohlen: Zeugen gesucht! - Mühlheim

(fg) Unbekannte haben am Montagabend ein E-Bike von Cube geklaut, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Eigentümer hatte sein Reaction Hybrid Race 625 in der Farbe "Luna Grey" gegen 19 Uhr mit einem Faltschloss an den Fahrradständern des Schwimmbads am Bürgerpark abgestellt. Rund zwei Stunden später war das Zweirad verschwunden. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

5. Werbeplakate angezündet und Bushaltestelle beschädigt: Zeugen gesucht - Obertshausen

(cb) Falls Sie Anwohner der Königsberger Straße sind, könnten sie Zeuge einer Sachbeschädigung sein, welche am Dienstagabend durch bislang unbekannte Täter begangen wurde. Diese haben, gegen 23.15 Uhr, zwei Werbeplakate angezündet und die Glasscheibe der dortigen Bushaltestelle zerstört. Insgesamt wird der Sachschaden auf 600 Euro geschätzt. Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Vermisster ist wieder da - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Der seit Sonntag vermisste 20-Jährige aus dem Dreieicher Stadtteil Sprendlingen ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

7. Akkus von mehreren E-Bikes geklaut - Neu-Isenburg

(cb) Dreiste Langfinger haben aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße (90er Hausnummern) die Akkus aus drei E-Bikes geklaut. Vermutlich hebelten die bislang unbekannten Täter die Garagentür auf und gelangten so hinein. In der Garage begaben sich die Täter zu den E-Bikes, öffneten die Abdeckung der Akkus und entnahmen diese. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Offenbach 12.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

