POL-OF: Diagnosegerät und Autoradio geklaut: Hinweise erbeten; Seniorin erteilt Betrügern Abfuhr; Zeugensuche nach Einbruch in Einkaufsmarkt

1. Diagnosegerät und Autoradio geklaut: Hinweise erbeten - Hanau/ Großauheim (cb) Die Beamten des Fachkommissariates suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Diebstahl aus einem Auto geben können. Der Golf wurde am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hanauer Landstraße abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen Wagen am Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, benutzen wollte, musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter aus seinem verschlossenem Auto, ein in der Mittelkonsole verbautes Diagnosegerät und ein Autoradio ausbauten und mitnahmen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest und ist Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Seniorin erteilt Betrügern Abfuhr - Maintal/Hochstadt

(cb) Eine Seniorin wurde am frühen Montagnachmittag durch eine bislang unbekannte Täterin telefonisch kontaktiert. Diese gab sich als vermeintliche Polizistin aus und forderte von der 67-jährigen Maintalerin 45.000 Euro als Kaution für die Freilassung der angeblich festgenommenen Tochter. Die Dame erkannte die Betrugsmasche und erteilte den Betrügern eine Abfuhr, indem sie das Telefonat abbrach und die "richtige" Polizei verständigte.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei abermals:

Bei Anrufern mit unbekannter Nummer melden Sie sich zunächst nur mit "Hallo" und nennen nicht gleich ihren Namen.

Ziehen Sie, wenn möglich, eine dritte Person zum Anruf hinzu!

Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis!

Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzten - legen Sie einfach auf!

Spätestens wenn der Anrufer auf Zahlungen von Geldbeträgen drängt, vorsichtig sein und die Polizei verständigen!

Kein Geld an unbekannte Personen übergeben!

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie die Telefonnummer selbst! Auf keinen Fall die Rückruftaste benutzen!

Wenn sie mehrere der nachfolgenden Fragen, während eines Telefonates mit ja beantworten können, könnten es Betrüger auf Sie abgesehen haben:

- Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?

- Wurde Ihnen verboten, über den Grund der Abhebung des Geldes zu sprechen?

- Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar oder Richter ausgegeben?

- Sollen Sie das Geld an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?

Weitere hilfreiche Tipps erhalten Sie bei der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Einkaufsmarkt - Wächtersbach

(jm) Gartenutensilien und Buntkies nahmen Einbrecher mit, die in der Nacht zum Montag in den Außenbereich eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße eingedrungen waren. In der Zeit zwischen 16 und 7 Uhr zerstörten die Eindringlinge zunächst den Zaun und gelangten in den Außenbereich. Anschließend flohen die Diebe mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Über den entstandenen Schaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

