Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorläufige Festnahme: 15-Jährige soll in Wohnung eingebrochen sein; Mädchen bei Kollision mit unbekanntem Radler verletzt; Straßenlaterne umgefahren und abgehauen: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vorläufige Festnahme: 15-Jährige soll in Wohnung eingebrochen sein - Offenbach

(lei) "Hier bricht gerade jemand in eine Wohnung ein...Es sind zwei Frauen...": Nachdem dieser Notruf die Polizei am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, aus der Bleichstraße erreichte und die Beamten nach dort geeilt waren, nahmen diese kurz darauf eine erst 15 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der anschließenden Überprüfung des Mehrfamilienhauses mit 60-er Hausnummer stellten die Ordnungshüter eine aufgebrochene Wohnungstür im zweiten Stock und in der Wohnung mehrere durchwühlte Schubladen fest. Da die jugendliche mutmaßliche Einbrecherin keine Ausweispapiere mit sich führte, musste sie zunächst mit auf das Polizeirevier. Dort kam mittels eines automatisierten Abgleichs ihrer Fingerabdrücke nicht nur ihre Identität zum Vorschein, sondern auch ein Schraubendreher und ein paar Handschuhe, die die Polizisten bei der Durchsuchung des Mädchens in ihrer Kleidung vorfanden und gleich einbehielten. Die 15-Jährige wurde letztlich dem örtlichen Jugendamt überstellt. Nach ihrer bis dato in Richtung Wilhelmsplatz flüchtigen Komplizin sucht die Polizei derweil noch. Sie war etwa 20 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und hatte schwarze lange Haare; bekleidet war sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer weißen Maske. Weitere Hinweise auf die Unbekannte nimmt die Kriminalpolizei im Zuge der andauernden Ermittlungen unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Mädchen bei Kollision mit unbekanntem Radler verletzt - Offenbach

(lei) Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden auf dem Mainradweg am Sonntagmittag bitten die Unfallfluchtermittler um Hinweise zu einem älteren Radfahrer, der den Unfall verursachte und anschließend geflüchtet war. Der etwa 1,85 Meter große Unbekannte war gegen 12.20 Uhr mit seinem schwarz-grauen Tourenrad unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge in Höhe des Rumpenheimer Schlosses einen anderen Radfahrer sowie Fußgänger überholen wollte. Hierbei stieß er wohl aus Unachtsamkeit mit einer entgegenkommenden siebenjährigen Radfahrerin zusammen, sodass beide stürzten. Das Mädchen zog sich durch den Sturz Schürfwunden zu. Der Unfallverursacher (65 bis 70 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, Brillenträger, Vollbart) wurde augenscheinlich ebenfalls verletzt, er setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Hanau fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu ihm unter der Rufnummer 069 8098-5100. Auch der andere unbekannte Radler, der überholt wurde, soll sich bei den Beamten als möglicher Zeuge melden.

3. Straßenlaterne umgefahren und abgehauen: Zeugen gesucht! - Mühlheim

(fg) Am Sonntagvormittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass im Lämmerspieler Weg im Bereich der einstelligen Hausnummern eine Straßenlaterne schräg stehen würde. Diese wurde vermutlich im Rahmen eines Rangiervorganges durch ein größeres Fahrzeug angefahren, weshalb diese in einen angrenzenden Baum gedrückt wurde; da der Mast umzustürzen drohte, wurde dieser durch die Stadtwerke in mehrere Teilstücke zersägt und entfernt. Die Feuerwehr Mühlheim entfernte noch mehrere abgeknickte Äste der Baumkrone. Wann diese Laterne noch unbeschädigt war, konnte nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

4. Zusammenstoß von Renault und Linienbus: Zwei Leichtverletzte - Rodgau/Jügesheim

(fg) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Linienbus am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Babenhäuser Straße / Haingrabenstraße zogen sich der Busfahrer sowie eine Businsassin leichte Verletzungen zu; insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 52.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 75-Jährige in ihrem grauen Renault die Babenhäuser Straße und beabsichtigte nach rechts in die Haingrabenstraße einzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Bus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 61 Jahre alte Fahrer des Linienbusses sowie eine 47-jährige Insassin zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu; sie konnten vor Ort entlassen werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Starke Beschädigungen weist ein blauer VW Polo nach einer Unfallflucht am Samstagnachmittag in der Robert-Bosch-Straße auf einem dortigen Parkplatz (10er-Hausnummern) auf. Der Wagen stand dort zwischen 16.30 und 17.30 Uhr auf einer Parkfläche und wurde offenbar bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2.500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Offenbach 10.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell