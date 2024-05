Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Meinungsverschiedenheit an Bad Gandersheimer Waschanlage endet mit Körperverletzung

Bad Gandersheim (ots)

Am Samstag, den 11.05.2024, kam es gegen 13:30 Uhr an der SB-Waschanlage in 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 20, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Ermittlungen des PK Bad Gandersheim sei es laut den Aussagen unbeteiligter Zeugen zwischen den Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Dabei habe sich ein 18-jährige Mann mit seinem PKW vor andere Wartende gesetzt, obwohl er noch nicht an der Reihe gewesen sei. Nachdem er anschließend durch einen Herrn auf sein Fehlverhalten hingewiesen worden sei, habe der 18-Jährige dem anderen Mann unvermittelt dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der Mann so stark im Gesicht verletzt, dass er sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben musste. Im Zuge der Auseinandersetzung seien auch weitere Personen verbal durch den 18-jährigen Bad Gandersheimer eingeschüchtert worden. Durch das PK Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum o.g. Tatgeschehen geben können oder die sogar selber Opfer möglicher weiterer Straftaten geworden seien könnten, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382 - 95390 mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell