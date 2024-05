Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 11.05.2024, 13:50 Uhr Zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Samstagmittag in der Pastorenstraße, Ecke Tiedexer Straße. Ein 82jähriger Einbecker parkte zunächst seinen Pkw ordnungsgemäß auf einem dortigen Parkstreifen. Aus Unachtsamkeit schloss er dann seinen an den Rollstuhl gefesselten, erwachsenen Sohn im Fahrzeug ein. Zu seinem Ärgernis befand sich nun ...

mehr