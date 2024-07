Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfall mit Flucht in Blieskastel - "Seelbacher Berg"

Blieskastel (ots)

Am 23.06.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der L 234 (am Seelbacher Berg) in Blieskastel Niederwürzbach zu einem Verkehrsunfall, der von einem Motorradfahrer verursacht wurde. Dieser fuhr in einer Linkskurve einen zu engen Bogen und ragte daher, auch aufgrund der Kurvenlage, mit seinem Oberkörper in den Gegenverkehr. Zur Vermeidung einer Kollision mit dem Motorradfahrer musste ein entgegenkommender VW Passat nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einer Leitplanke. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Der Motorradfahrer fuhr ein sogenanntes "Naked Bike" und trug einen hellen Integralhelm.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell