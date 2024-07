Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Bereits am Donnerstag 27.06.2024, kommt es zu einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich der Berliner Straße in Homburg. Hierbei wird ein schwarzer Peugeot mit HOM-Kreiskennzeichen gegen 21:50 Uhr unsicher durch die Berliner Straße in Fahrtrichtung Homburg-Bruchhof geführt. Durch namentlich bekannte Zeugen wird beobachtet, wie das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr gerät und hierdurch entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet insbesondere mögliche Geschädigte sich bei der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841-1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell