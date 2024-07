POL-HOM: Körperliche Auseinandersetzung in Homburg

Bexbach (ots) - Am 28.06.2024, zwischen 05:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Kohlstraße in Bexbach-Höchen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten gewaltsam eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss das Anwesen nach Wertgegenständen. Hierbei richteten die Täter zudem nicht unerheblichen Sachschaden an. Zeugen, die ...

