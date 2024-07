Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren/B28 - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Dienstag bei Blaubeuren zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17.45 Uhr fuhr der 39-Jährige auf der B28 von Seißen kommend die Steige runter in Richtung Blaubeuren. An der Einmündung zur L 1230 hatte sich der Fahrer des VW auf dem Abbiegefahrstreifen eingeordnet und bog anschließend nach links ab. Auf den entgegen kommenden Fahrer eines Opel hatte er wohl nicht geachtet und stieß mit dem Fahrzeug des 57-Jährigen zusammen. Der fuhr die Steige hoch und war in Richtung Laichingen unterwegs. Der Opelfahrer hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Da der mutmaßliche 39-jährige Unfallverursacher aus der Volksrepublik China stammt und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 200 Euro sofort bezahlen.

