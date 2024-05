Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Interesse am Polizeiberuf? Veranstaltungstage bei der Polizeiinspektion Westerburg

Westerburg (ots)

Du interessiert dich für eine Laufbahn als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter? Du möchtest einen Einblick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit gewinnen?

Dann nimm am 23. und/oder 24.05.2024 an unseren Veranstaltungstagen bei der Polizeiinspektion in Westerburg teil. Am 23.05.2024 zeigen dir unsere Kolleg*innen die Arbeiten der Schutzpolizei bei einem "Spätdienst bei der Polizei Westerburg". Beginn ist um 10:00 Uhr, in der Jahnstraße 5 in Westerburg. Am 24.05.2024 testen wir deine Fitness und du hast die Möglichkeit, den sportlichen Einstellungstest zu durchlaufen. Beginn ist auch hier um 10:00 Uhr am Schulstadion Westerburg, Wörthstraße 18.

Du kannst dich für einen oder beide Tage unter der Email-Adresse "PIWesterburg.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de" oder "piwesterburg@polizei.rlp.de" anmelden. An beiden Tagen stehen dir unsere Einstellungsberater*innen für alle deine Fragen zur Verfügung.

