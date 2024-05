POL-PDMT: Altendiez. Alkoholisiert und ohne Führerschein erwischt

Lautzenbrücken (ots) - Am späten Abend des 11.05.2024, gegen 23:20 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Lautzenbrücken ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw einer 39 jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen mehrere Zäune, eine Straßenlaterne und einen geparkten Pkw. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die ...

mehr