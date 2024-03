Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gedränge an Bushaltestelle führte zu Unfall

Am Donnerstag zog sich eine Schülerin in Biberach Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich gegen 7.15 Uhr mehrere Schüler an der Haltestelle des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Bahnhofstraße auf. Dabei sei es wohl auch zu einem Gedränge gekommen, als der Bus langsam an die Haltestelle heranfuhr. Eine Zehnjährige befand sich auch unter der Schülergruppe. Das Mädchen geriet offenbar am Bussteige mit dem linken Fuß zwischen Bordstein und Busschweller. Dabei zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann von einem Fehlverhalten des Busfahrers nicht ausgegangen werden.

