POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen des Verdachts einer Umweltstraftat, hat die Kripo am Donnerstag Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge hatte am späten Vormittag die Polizei verständigt, weil er auf einem Parkplatz an der B270 zwischen Hohenecken und Krickenbach eine Entdeckung gemacht hatte: Unbekannte Täter hatten hier mehrere große Platten entsorgt, bei denen es sich um Eternit handeln dürfte. Weil ...

mehr