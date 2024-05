Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was im Auto herumliegt, lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Carl-Euler-Straße einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet. Am Dienstagmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter in einen Kia eingedrungen sind, der in Höhe des Hauses Nummer 28 am Straßenrand stand. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Arbeitstasche, Elektrowerkzeug und einige weitere Gegenstände im Gesamtwert von etlichen hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen.

Auch im Benzinoring waren Autoknacker am Werk. Hier drangen die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17.50 Uhr, in ein Fahrzeug ein, das in Höhe des Hauses Nummer 62 abgestellt war. Als die 21-jährige Nutzerin zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass die Zentralverriegelung nicht mehr funktionierte und das Wageninnere durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen mehrere Gegenstände, die im Innenraum lagen, darunter zwei Jacken der Marken Hugo Boss und Adidas sowie ein Parfum und ein Deospray. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

