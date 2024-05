Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Albrechtstraße ist am späten Donnerstagabend ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Halter selbst sah, wie sich kurz nach 23 Uhr eine Person an seinem BMW zu schaffen machte. Einzelheiten konnte er aber in der Dunkelheit nicht erkennen.

Wie sich herausstellte wurden an dem Pkw ein Reifen zerstochen und zwei Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Am Tatort wurden zwei Gegenstände gefunden, bei denen es sich um die benutzten Tatwerkzeuge handeln könnte. Diese wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

