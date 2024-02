Polizei Hamburg

POL-HH: 240215-3. Zwei Tatverdächtige nach Kioskeinbruch in Hamburg-Schnelsen festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

1. 14.02.2024, 22:46 Uhr 2. 15.02.2024, 02:15 Uhr

Tatorte:

1. Hamburg-Schnelsen, Walter-Jungleib-Straße 2. Hamburg-Eppendorf, Martinistraße

Die Polizei konnte zwei jugendliche Tatverdächtige nach einem Einbruch in Hamburg-Schnelsen vorläufig festnehmen. Einer der Täter soll im Anschluss einen Taxifahrer ausgeraubt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die zunächst unbekannten Täter dabei beobachtet, wie sie die Scheibe eines Kiosks in der Walter-Jungleib-Straße einschlugen und eine Geldkassette entwendeten. Diese konnte wenig später durch Polizeieinsatzkräfte in einem Gebüsch aufgefunden werden. Sie wies Blutanhaftungen auf. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden, darunter ein 15-jähriger Spanier, der eine Schnittverletzung an einer Hand aufwies.

Er und sein 17-jähriger, tunesischer Komplize wurden mangels Haftgründen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und der Jüngere in ein Krankenhaus gebracht.

Dort entzog er sich einer ärztlichen Behandlung und entließ sich selbstständig.

Er soll daraufhin vor dem Krankenhaus in ein Taxi gestiegen sein, um sich nach Bergedorf fahren zu lassen. Der 75-jährige Taxifahrer habe dann kritisch seine Zahlungsfähigkeit hinterfragt, was zu einer verbalen Auseinandersetzung führte. Anschließend habe der 15-Jährige auf den Taxifahrer eingeschlagen und -getreten. Er soll Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich geraubt haben.

Daraufhin erneut umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Jugendlichen.

Die Ermittlungen werden durch die Landeskriminalämter 14 und 17 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hamburg geführt und dauern an.

