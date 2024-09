Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Sendenerin bei Raub verletzt

Coesfeld (ots)

Opfer eines Raubes wurde eine 37-jährige Sendenerin am Montag (02.09.) um 21.30 Uhr auf dem Grete-Schött-Ring.

Die Frau war nach einem Einkauf in einem nahe gelegenen Verbrauchermarkt auf dem Heimweg, als sie von einem Unbekannten zunächst von hinten festgehalten und gegen die Brust sowie ins Gesicht geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, seinem Ofer die Handtasche zu entreißen, scheiterte jedoch an der Gegenwehr der Frau, die durch den Angriff zu Boden stürzte. Der Räuber musste sich mit der Einkaufstüte des Opfers begnügen und flüchtete damit zu Fuß in Richtung Münsterstraße. Inhalt: Lebensmittel für wenige Euro.

Die 37-jährige wurde durch den Angriff verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bisher erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-Männlich -175-185 cm groß -Ca. 30 Jahre alt -Blondes Haar, länge unbekannt -Helle Augen -Helle Hautfarbe -Kein Bart -Bekleidet mit blauem T-Shirt und dunkler Jogginghose

Wer hat die Tat beobachtet und sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell