LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Samstag, den 27.07.2024 kam es in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg vermutlich in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einer Beschädigung einer Skulptur. Die Statue des Hirsches wurde durch der oder die Täter aus der Verankerung gerissen, sodass der Sockel der Skulptur beschädigt wurde. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern ...

mehr