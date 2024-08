Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Beschädigung einer Skulptur

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstag, den 27.07.2024 kam es in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg vermutlich in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einer Beschädigung einer Skulptur. Die Statue des Hirsches wurde durch der oder die Täter aus der Verankerung gerissen, sodass der Sockel der Skulptur beschädigt wurde. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0193493 bei der Polizei in Sonneberg oder dem Kontaktbereichsdienst Neuhaus am Rennweg zu melden.

