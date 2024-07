Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen

Geschädigte gesucht

Saalfeld (ots)

Am 25.07.2024 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 08:20 Uhr wurde in Schmiedefeld in der Saalfelder Straße 64 durch einen namentlich bekannten Mann ein Briefkasten und ein Auto beschädigt. Im Anschluss lief die Person auf die Bundesstraße 281 und zwang hierdurch mehrere bisher unbekannte Fahrzeugführer zum Ausweichen, bzw. Anhalten. Bei der Aufnahme wurde bei dem Mann eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, ebenso stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es werden hierzu die geschädigten Fahrzeugführer gesucht. Diese melden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0191004 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell