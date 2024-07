Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsbeeinträchtigungen durch umgestürzten Traktor

Gefell (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.35 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Ackerschleppers mit Ladewagen die Verbindungsstraße zwischen Seubtendorf und Langgrün. Aufgrund der in die Straßenmitte ragenden Baumkronen fuhr er sehr weit rechts und nutzte hier auch die Bankette. An einer Feldausfahrt schaukelte sich der Ladewagen auf, kam ins Schlingern und kippte um. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Totalschaden am Ladewagen und leichter Schaden am Ackerschlepper. Der Sachschaden wird auf über 100.000.-Euro geschätzt. Bis 19.45 Uhr kam es aufgrund der Bergung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

