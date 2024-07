LPI-SLF: Radfahrer unter Drogeneinfluss verursacht Verkehrsunfall

Pößneck (ots) - Am Montagnachmittag wurde zwischen 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung in Pößneck An den Kuhteichen durchgeführt. Da in Richtung des Freibades reger Fußgängerverkehr herrscht wurde die Überwachung der erlaubten 30 km/h überprüft. Bei einer Vielzahl kontrollierter Fahrzeuge stellten die eingesetzten Beamten in zwei Stunden ...

mehr