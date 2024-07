Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Böglum/Niebüll - International gesuchter Straftäter nach Einreise aus Dänemark verhaftet

Böglum (ots)

Er hatte bereits 2019 in Zagreb (Kroatien) mehrere Straftaten im Bereich Betrug und Diebstahl begangen und sich danach ins Ausland abgesetzt. Daraufhin hatten ihn die kroatischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Jetzt wurde er in Böglum verhaftet.

Gestern Morgen gegen 11.00 Uhr wurde ein 53-jähriger Däne am ehemaligen Grenzübergang Böglum verhaftet. Er war mit einem dunklen Peugeot zur Einreise aus Dänemark gekommen. Nach dem aus Kroatien stammenden Mann wurde durch die Behörden seines Heimatlandes mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet. Ihm wurden bereits mehrere Straftaten im Bereich Betrug und Diebstahl aus 2019 vorgeworfen. Doch vor der Verhandlung hatte er sich nach Dänemark abgesetzt. Nach richterlicher Vorführung wurde der Mann durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt in Lübeck eingeliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Kroatien vorliegen.

Heute Morgen gegen 04.00 Uhr bestreifte die Bundespolizei u.a. den Niebüller Bahnhof. Dabei fiel den Beamten ein Mann auf, der schlafend am Ticketschalter in der Bahnhofshalle lag. Sie weckten ihn.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass eine Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach ihm fahndete. Der 66-jährige Mann war bereits 2018 wegen Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe von 2400,- Euro verurteilt worden, von der er noch einen Rest von ca. 900,- Euro zu bezahlen hatte, bevor er untergetaucht war.

Jetzt wurde er verhaftet und ihm auf der Wache der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die Restgeldstrafe zu bezahlen. Da er dies nicht konnte, wurde er in die JVA eingeliefert, in der er jetzt noch 27 Tage abzusitzen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell