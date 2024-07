Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am 28.07.2024, gegen 16.55 Uhr, befuhr der 47-jährige Fahrer eines weißen VW in Rudolstadt die Herbert-Stauch-Straße in Richtung Saalfeld. Am Ende des linken Fahrstreifens (Abzweig nach Schwarza), überholte ihn im Bereich der durchgezogenen Linie, der Fahrer eines blauen Mitsubishi mit hoher Geschwindigkeit. Um einem Zusammenstoß zwischen dem Mitsubishi und dem Gegenverkehr zu verhindern, zog der Fahrer des VW nach rechts und kollidierte dabei mit dem vorderen Rad den Bordstein. Gesucht werden Zeugen, insbesondere der Fahrer im Gegenverkehr, zu diesem Sachverhalt. Diese melden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer: 0193557 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell