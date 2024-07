Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Am Montag, gegen 18.15 Uhr, wurde in Schleiz im Görkwitzer Unterweg der 38-jährige Fahrer eines Lastenfahrrades durch einen PKW überholt. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem 38-Jährigen. Dieser zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig in Richtung Freibad von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um ein bronzefarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0194754 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

