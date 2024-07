POL-BI: Auffällige Fahrt ohne Kennzeichen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb griff am Dienstag, 16.07.2024, während der Bauarbeiten in einem Gebäude in einen Rucksack und erbeutete ein Portemonnaie. Ein 27-jähriger Herforder erledigte zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf einer Baustelle in einem Haus an der Alfred-Bozi-Straße, zwischen der Bahnhofstraße und der Friedenstraße, seine Arbeit. Währenddessen hatte er seinen Rucksack in einem der Räume abgestellt. Als der Herforder eine Nachricht auf ...

